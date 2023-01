Ugala kutsub lapsi pühapäeval lastehommikule

"Laste hotell" on Ugala teatri peagi esietenduv lastelavastus, mille autorid on Indrek ja Eva Koff ning mille toob laste ette Noorsooteatri kunstiline juht Mirko Rajas. Lavastuse trupp ei jõua esietendust aga enam ära oodata ja tahtis lastega kohtuda juba sel pühapäeval. Kui lavastuses on laste hotell üks omapärane koht, kuhu saavad vanemad oma lapsed jätta, kui neil pole ühel või teisel põhjusel aega või võimalust nendega tegelda, siis Ugala perehommikul on lood teisti: lapsi oodatakse koos vanematega ja vanemaid koos lastega ning neil võiks olla üksteise jaoks lõputult aega koos pannkooke nautida ning "Laste hotelli" tegelasi kuulata ja vaadata. Esitamisele tuleb põnevaid lugusid Indrek Koffi lasteraamatutest, vahele kõlab elavat pillimuusikat ja lustakaid muusikapalu. Perehommikule sissepääs on prii.