Muidugi võib küsida, miks omavalitsused on seni elektrit börsilt ostnud. Seda küsides unustame aga mitu asja. Esiteks on Mulgi valla näitel selge, et kui fikseeritud pakett lõpeb ning uut pakkumist hankel ei tehta, polegi muud varianti kui elektrit sunniviisil börsilt osta. Elektri hind on poolteist aastat kõrge olnud ning väga paljud inimesed, ettevõtjad ja omavalitsused on selle aja jooksul olnud sunnitud pealt vaatama, kuidas nende fikseeritud paketi lõpukuupäev lähemale tiksub.