Nädala eitus ⟩ Maksepuhkus? Pigem mitte

Enamasti on pangad varmad omavalitsustele maksepuhkust andma, sest neile on niisugune tehing kasulik. Ega see ju tähenda, et pangale midagi ei maksta. See tähendab, et põhiosa laenumaksed pannakse pausile ja pangale makstakse ainult intressi. Lisaks ei saa omavalitsused pankrotti minna, isegi kui Põhja-Sakala valla olukord kangesti sedamoodi tundub. Omavalitsuse selja taga seisab riik, koolid ja lasteaiad peavad teenust pakkuma, teed peavad olema hooldatud ning täita tuleb veel lugematu hulk ülesandeid, mille täitmiseks on omavalitsused loodud.