Ilmselgelt on suur hulk poliitikuid kaotanud usu teise pensionisambasse ja meie pensionisüsteemi tervikuna. Osaliselt arusaadav, sest aastaid tagasi reklaamiti seda rumalal kombel kui võimalust pensionipõli palmisaarel Margaritasid limpsides mööda saata, praeguseks on aga selgunud, et sellest on heal juhul natuke abi, ei enamat. Mis aga ei ole arusaadav, on see, et Toompealt ei ole tulnud ainsatki märki, mida siis tegema peaks või teha kavatsetakse. Laiutatakse käsi ja öeldakse, et inimesed peaksid oma finantskirjaoskust parandama, see on aga sama hea kui öelda: «Meil on liiklusõnnetuste ennetamiseks suurepärane lahendus. Me ütleme inimestele, et nad sõidaks ettevaatlikumalt!»