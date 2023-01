Rahva arvu kahanemine on muidugi mure. Või kas ikka on? Iseenesest poleks ka selles midagi valet, kui öelda, et ei maksa võidelda loomulike protsesside vastu ning et kellele pealinna elu armas, seda vägisi ümber ei koli. Ja lootus vastupidiseks keerata terves maailmas ja kõigil mandritel esinevat efekti, et mida kõrgem on elatustase, seda vähem lapsi sünnib, ei ole suur. Ei õnnestu see Jaapanis, ei õnnestu ka meil. Ükskõik kui palju raha, hüvesid ja soodustusi riik inimestele lubab, siis kolme lapsega peresid nimetame ikkagi paljulapselisteks, kuigi veel sajand tagasi oleks see inimesi naerma ajanud. Sellega tuleb lihtsalt kohaneda.