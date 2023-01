Nende koostamisel on arvesse võetud ka opositsiooni soove ning volikogus arutatakse küsimusi rahulikult, kõiki asjaolusid vaagides ning üksteisesse lugupidavalt suhtudes. Aeg-ajalt kostab opositsioonist küll tõsise tooniga «No-noh, kuidas siis nii?», aga see teenib järelevalve ning ka valijate huvide eest seismise eesmärki. Ühiste arutelude tulemusena jõutakse lahendusteni, mis on selged, läbipaistvad, teenivad elanike huve ja mahuvad eelarvesse ning mille praktiline rakendamine toob nii otsest kui kaudset tulu kogu omavalitsusele.