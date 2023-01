Uus aasta on nüüdseks vastu võetud, sõbrad ja tuttavad heade soovidega üle valatud ning aeg on liikuda vastu uuele ja tundmatule. Viimased aastad on nii kaootilised ja keerulised olnud, et raske on inimestele ette heita seda, kui soovi «Head uut aastat!» asemel kõlas «Veidi paremat uut aastat!».