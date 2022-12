Aga kindlasti ei ole selle aasta värv punane. Kadunud ja kadumas on punamonumendid. Mõned on oma kohalt ära viidud ametlikult, mõned salaja öö varjus. Mõne alt on leitud sõja ohvriks langenud inimeste haudu, mõne alt mitte. Alanud on elav arutelu avalikust ruumist, monumentidest, okupatsiooni sümbolitest ... Komisjonidest, nii avalikest kui salajastest. Ning haridusest ja eesti keele rollist selles. Riigikeelest. Kõiki neid arutelusid oleks võinud muidugi ammu märksa jõulisemalt pidada, aga nüüd otsitakse punast ning võõbatakse see hoolikalt üle.