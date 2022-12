Ent võimalus vanale aastale kriips alla tõmmata ja see ametlikult ajalukku kirjutada, sisekaemusega tegelda ning vähemalt iseendale lubada olla parem, mõistlikum, heldem, tublim, kaalutlevam, ratsionaalsem ja suuremeelsem ei tee kindlasti kahju. Eriti tasub seda meeles pidada varsti valimisvõitlusesse minevatel poliitikutel, kes ei küsi endale ju mitte ainult töökohta, vaid õigust otsustada terve riigi ja rahvuse saatuse üle järgmised neli aastat. Ning omavalitsusjuhtidel, kelle kätes on samuti tuhandete inimeste igapäevane elu ja olu. Kas visata kaigas kodaratesse ja ise vaikselt naeru kihistada või aidata seda ratast hoopis õlitada, et kõigil oleks parem sõita?