Vahepealse aastaga pole küsimuses, kas lasta uusaastaööl ilutulestikku või mitte, suurt midagi muutunud. Ühismeedias pahurdatakse omavalitsuste otsuse peale jätta saluut laskmata. Rõõmustatakse, et lõpuks ometi hakkab see komme unarusse vajuma. Kehitatakse õlgu, et tehku mis tahavad, peaasi et minu akna taha laskma ei tulda. Magada tahaks.