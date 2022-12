Priit Toobal: paremaid uusi aastaid, Põhja-Sakala!

OLEN mitmes oma varasemas arvamusloos ja postituses kirjutanud Põhja-Sakala valla finantsolukorrast ning sellest tingitud kokkuhoiuvajadusest. Olen kirjutanud, et on vaja üle vaadata kõikide valdkondade senine toimimine ning neis tehtav. Kordan üht öeldud mõtet: kõik teemad tuleb julgeda lauale võtta, praeguses olukorras ei ole kaitsealuseid valdkondi, teemasid ega allasutusi. Olen sama meelt ka täna ja mida päev edasi, seda aktuaalsemaks see muutub. Selgitan, miks seda kõike on vaja teha.