Devi Kiik: vabad valikud ja eriolukorrad Põhja-Sakala vallas

Eelmisel õppeaastal sattusin juhuslikult lugema oma koduvalla Põhja-Sakala asutuste eelarve seletuskirja, milles leidsin eest valla kavandatava kokkuhoiuplaani. Võisin sealt näiteks lugeda: «Uuest õppeaastast (01.09.2022) muutub lasteaias toitlustuse kord – lasteaed hakkab toitu majja tooma Suure-Jaanist, sellega seoses on arvestatud eelarvesse uute termosnõude hankimine». Samuti võisin lugeda, et 2022. aastaks planeeritud tähtsamad tegevused on köögi funktsionaalsuse muutmine ning sellest tulenevalt remondivajaduse hindamine ja Kõidama lasteaia Traksik liitmine Suure-Jaani lasteaiaga Sipsik.