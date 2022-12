Juhtkiri ⟩ Muusikafestival väärib pingutamist

Suure-Jaani muusikafestivali korraldamisest loobumist on rahahädas Põhja-Sakala vallale raske ette heita. Kui teistel omavalitsustel on keeruline, siis temal on veel kaks korda keerulisem. Kuigi muusikafestival on suur üritus, millele on enam kui veerand sajandiga kogunenud oma austajaskond ja mis on saanud kohaliku kultuurielu üheks oodatud tippsündmuseks, tuleb nentida, et äärmuslik kokkuhoiurežiim on õigustatud. Vallavanema lubadus, et vald püüab üritust 10 000 euroga toetada, ongi ilmselt parim, mida praegustes oludes loota saab, ning seda tuleks võtta hea tahte avaldusena. Mõistvalt tuleks aga suhtuda ka sellesse, kui peaks siiski selguma, et sedagi summat pole võimalik anda.