Gümnaasiumi päkapikutöökojas valmisid kingitusedsiinsetele Ukraina lastele

Ukraina kriisikoordinaator Janika Gedvil rääkis, et idee sai tegelikult alguse Ukraina emadelt. «Kui mina asusin tööle sõjapõgenike koordinaatorina ja kohtusin paljude inimestega, siis üks ema küsis mult, mis jõulude ajal saab ja kas Viljandi linn ei korraldaks toredat jõulupidu, millele saavad kõik siinsed Ukraina lapsed kokku tulla ja millega saaks nende tuju tõsta.»

Gedvil tõdes, et ukrainlased tulevad siia küll tuttavate juurde, aga üksteist ikkagi ei tunne. Nii asuski Gedvil mõtlema, mismoodi seda asja korraldada, sest eraldi raha selleks ei olnud. «Meil on ju rahaasjad reguleeritud ja iga asi on eelarves oma rea peal.»