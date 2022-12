Kuidas teha nii, et lasteaiaõpetajate palgad peaksid õpetajate palkadega sammu? Kui need sammu ei pea, sammuvad õpetajad lihtsalt mujale. Missiooni­tunde asemel on alles jäänud pigem sellised tunded nagu hirm, et kodulaenu eest tuleb iga kuu veelgi rohkem maksta kui praegu, või kahjutunne, kui poes lihtsalt käsi ei sirutu enam millegi sellise järele, mis pole hädavajalik. Võiks ju nõuda püksirihma pingutamist või paremate aegade ootuses vastupidamist, aga mõneski teises omavalitsuses oodatakse neid pikisilmi tööle.