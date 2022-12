Juhtkiri ⟩ Ega ma nüüd õige petta saa?

See, et pärimusmuusika keskus aasta alguses 53 000 eurost petturi õnge langedes ilma jäi, on õnnetu lugu. Keskusele on see väga suur summa ning juhtunut ümbritsevad asjaolud kahetsusväärsed. Nii lihtne oleks olnud raha kadumaminekut vältida, ülekande tegijal oleks pruukinud vaid Tarmo Noormaalt küsida: «Kuule, sina kirjutasid või?»