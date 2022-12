Priit Toobal: Põhja-Sakala valda on veel võimalik päästa

Jagan oma ettekujutuse päästeoperatsioonist kahte ossa. Esimesse kuuluvad poliitilised ja teise majanduslikud käigud. Oluline on märkida, et teisi samme ei saa astuda, kui esimesi pole tehtud, ehk ühelgi vallavanemal ega vallavalitsusel pole võimalik plaane ellu viia, kui tal ei ole volikogu enamuse toetust. Samas, esimesi samme pole võimalik astuda, kui ei ole ühist ettekujutust järgmiste suhtes. Ei saa moodustada toimivat koalitsiooni, kui sisulistes, kriisist välja toovates asjades kokkuleppeid ei ole.

Põhja-Sakala vallas on koalitsioon, mis sündis hirmust. Hirmust kaotada kohad volikogus. Kui oktoobri alguseks vallavanemat paika poleks saadud, siis just nii olekski läinud. Selles volikogu koosseisus on aga terve hulk aastakümneid volikogudes istunud härrasid, kellele sellesse kogusse kuulumine on elu, surma ja au küsimus. Aega oli vähe, hirm oli suur, valla rasket finantsseisu ei tunnistatud ning seepärast ei lepitud uut vallavanemat kokku leppides kokku, mida uus vallavanem ja vallavalitsus tegema peaksid.