Põhja-Sakala vallajuhtide avastus, et senistest kärpeplaanidest tuleb enam kui veerand miljonit eurot korstnasse kirjutada, sest keegi neist ei olnud teadlik, et vallal juba ongi ühe suure laenu tasumisel maksepuhkus võetud, on muidugi rabav. Paratamatult tekib kohe küsimus, kuidas sellised asjad saavad võimalikud olla.