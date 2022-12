Me ei ole väsinud märkamast ja aitamast.

Toidupank kurtis juba kevadel, et varud on otsakorral. Kuigi oma rolli mängis selles ootamatu vajadus aidata Ukrainast põgenenuid, on pretsedenditu hinnatõus, mis kajastub praeguseks ka kodulaenu igakuistes tagasimaksetes, sundinud abi paluma järjest rohkem ka teisi.