Suure-Jaanis otsitakse endiselt tohutu veelekke põhjust

Terve linn siiski kogu aeg veeta ei ole, sest pumbad töötavad vett mahutisse, surve on aga väiksem ja vett saab anda jaokaupa mõneks tunniks, et seda siis jälle koguda. Ka Tervisekoja veekeskus avati hommikul mõneks tunniks ja õpilased pääsesid koolitunnis ujuma.

Suure-Jaani Halduse juht Lembit Kruuse ütles kella 10 ajal, et poole linna veekraan on kavas sulgeda, et otsimisala vähendada. Selleks et veetorustiku kraani saaks sulgeda, sulatati Jaama ja Tallinna tänaval auku lahti. Niiviisi piirkondade kaupa kraane sulgedes loodetakse viimaks veakohani jõuda.