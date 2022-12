Kogukonnakinos linastub Pimedate Ööde festivali võidufilm

Linateose on aidanud ekraanile tuua eestlased: filmi kaastootja on Marianne Ostrat, helilooja Tõnu Kõrvits, monteerija Hendrik Mägar ja helirežissöör Matis Rei.

Islandi režissööri Hilmar Oddssoni must komöödia "Teekond emaga" jutustab kogu oma elu kiusaka ema käpa all elanud vanapoisist, kes asub pärast ema surma koos tema laibaga pikale teekonnale mööda konarlikke Islandi teid, et matta ema tema kodukülla. Kummalisi sündmusi ja kohtumisi täis teekonnal jõuab ta tagasi iseenda juurde.

PÖFF-i žürii esimees, Ungari filmilavastaja Ildikó Enyedi on öelnud, et žüriid võlus võidufilm oma läbipaistva ja lihtsa, kuid julge filmikeelega, peene huumoritaju ja vähenõudliku viisiga rääkida eraelu põletavatest küsimustest.

Festivalifilmide levitaja Filmstop Distributioni esindaja Kristi Porila sõnul on filmis mustvalgelt külm imeilus Island ja südantsoojendav must huumor, mida saadab meeli paitav muusika. "Film on soovituslik kõigile, kellele meeldivad Islandi filmid ning must huumor," lisas Porila.