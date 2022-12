Kettagolfiklubi Discihullud on Viljandimaal tegutsenud üle nelja aasta. Oma 79 liikmega jagame Eesti discgolf’i liidu liikmesklubide seas suuruselt kuuendat ja seitsmendat kohta. Meie regionaalseid omapärasid ja väiksust arvestades on see minu arvates täitsa hea saavutus.