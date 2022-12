Juhtkiri ⟩ Ida ja lääne vahel

Kurvaks teeb aga see, et oleme aastaid pingutanud, et mitte olla Ida-Euroopa ääremaa, ja peame nüüd veel rohkem edasi pingutama, sest see skandaal on meie mainele ja kuvandile teinud palju kahju. Millest alustada? Ehk näiteks sellest, et kui Danske Banki harukontori tegusid uurima hakati, oli maksimaalne rahasumma, millega finantsettevõtet trahvida, 32 000 eurot. See on rahandusmaailmas nii naeruväärne summa, et ei vääri isegi pikemat peatumist. Küll aga väärib pikemat peatumist see, et nüüdseks on seda summat suurendatud. Mille peale siis? Kas ehk 32 miljardini? Esmapilgul paneb õhku ahmima, aga kui arvesse võtta, et sellel konkreetsel juhul liigutati läbi Eesti umbes 200 miljardi euro eest kahtlase päritoluga raha, siis tunduks ju täiesti vastuvõetav summa.