Viljandi linnavalitsuse ametnike seisukoht, et nemad ei pea näpuga igale lumest puhastamata kõnniteele näitama ning töid juhatama, on täiesti mõistetav. Teatud määral on see, et mõni kõnnitee vahel lumme mattub, paratamatu, sest mõnikord võib paariks nädalaks soojale maale puhkama sõites tõesti meelest minna näiteks naabrit paluda: «Ole hea, lükka minu maja eest ka.»