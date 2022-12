Võiks ju öelda, et no mis seal siis ära ei ole, natuke kõvem tuul, natuke tuisku, natuke jäidet – talvised olud ning me oleme ju ometigi eestlased, harjunud ja karastunud. Tõsi, oleme, ent hoiatusi tasub siiski tõsiselt võtta. Hädavajalikud tormivarud (küünlad, tikud, vesi, toit, generaator) on inimestel loodetavasti olemas, aga enne maru tuleks eelkõige varuda kannatust. Poodi tormamiseks on siis kõige halvem hetk ning kel vähegi võimalik, see võiks tõesti liikuda ettevaatlikult ja jala ning võimaluse korral üldse mitte liikuda.