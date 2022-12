Rahahädas Põhja-Sakala vald läheb ministeeriumiga nõu pidama

Saneerimisseadusest võib lugeda, et see on saneerimiskava alusel abinõude kompleksi rakendamine ettevõtja majanduslike raskuste ületamiseks, tema likviidsuse taastamiseks, kasumlikkuse parandamiseks ja jätkusuutliku majandamise tagamiseks. Lihtsamini öeldes tähendab saneerimine seda, et majanduslikult täiesti põhja vajunud ettevõtet, asutust või omavalitsust asub saneerija kindla kava järgi uuesti joonele aitama. Vaadatakse põhjalikult üle kulud ja tulud ning otsitakse kokkuhoiukohti.

«Kui olud on sellised, nagu nad praegu on, siis ükski terve mõistusega inimene ei tohiks väga võidelda selle eest, et koalitsioon ühel pool ja opositsioon tingimata teisel pool. Ma olen korduvalt rõhutanud ja püüdnud inimestele selgeks teha, et siin ei ole mingit «meiet» ega «teiet»,» rääkis ta. «Meil on kõigil täpselt üks eesmärk: ühine Põhja-Sakala vald, kus me kõik elame, ja soov ta raskest olukorrast välja aidata. Ka selles tõesti raskes olukorras on võimalik leida lahendusi, millel on piisav poliitiline toetus, mis on mõistuspärased ja mis aitavad meid edasi. Enamik inimesi on sellest aru saanud ning arvan, et mõistlikud ettepanekud leiavad toetust ka opositsiooni poolt.»