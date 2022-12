Juhtkiri ⟩ Nagu jõutakse

Ent nii nagu igal aastal, valmistab lumi siiski meelehärmi. Kus need sahamehed ometi on? Miks nad ei lükka? Miks nad niimoodi lükkavad? Miks nad …

Soovitada tasub leplikkust ja pikka meelt, sest igale poole sahamehed tõesti ei jõua ja nad rügavad, nagu parajasti võimalik on. Arvestada tuleb ka, et praegu on väga paljud inimesed haiged, ning sõimamise asemel pigem tunnustavalt noogutada: pingutatakse, nagu suudetakse. Lõppkokkuvõttes ei juhtu sellest midagi, kui mõni lumehunnik veidi kauemaks parklanurka jääb, ning loodetavasti mõistavad inimesed, et madalad sportautod võiks praegu garaaži jätta ja, kui vähegi võimalik, üldse jala tööle või poodi minna.

Püüdkem mõista, et proviisorid teevad, mida oskavad, ning ravimeid tarnitakse, nii kuidas võimalik. Ei ole mingit mõtet apteegis pahaseks saada või, veel enam, paanikasse sattuda ja viimaseidki varusid igaks juhuks kokku osta. Kaks ja pool aastat tagasi nägime ju kõik, et tarnetõrked tekkisid peamiselt paanikas inimeste mõtlematust ahnitsemisest. Võta, mis endale vajalik, ning jäta teistele ka midagi, kui vähegi võimalik. Kõige kurvem võimalik stsenaarium on ju see, et kümme varuks ostetud siirupipudelit seisavad mõnda aega kodus riiulil ja liiguvad sealt aegununa prügikasti.