Helmen Kütt: vähi sõeluuringud ja neilt tõrjutud 70-aastased

Üleskutsed tulla vähiuuringutele riivavad aga valusalt paljude 70-aastaste ja vanemate tundeid, sest selles eas naised pole enam sõeluuringutele

oodatud. Tõsi, nad saavad pöörduda oma pere- või naistearsti poole, kes vajadusel suunab saatekirjaga uuringule. Aega saab broneerida ka rinnakabinetis Tallinnas, Tartus, Pärnus või Viljandis. Aga seda tehakse enamasti siis, kui ohumärgid on juba näha. Lisaks on need variandid raskemini kättesaadavad neile, kes elavad maal või väiksemates linnades.

Seda muret on asunud nüüd leevendama Viljandi haigla, mis Eesti kõige mobiilsema haiglana pakub röntgenibussides rinnakabineti, mammograafia ja emakakaelavähi sõeluuringu võimalusi ning ka meestearsti ja nahaarsti vastuvõttu.

VÄHIRAVI puudutavad teemad on olnud korduvalt sotsiaalkomisjoni laual. Oleme olnud õige kriitilised sotsiaalministeeriumi ning eelmise tervise- ja tööministri suhtes. Seda põhjusel, et parimate onkoloogide osalusel ja nende põhitöö kõrvalt valminud vähitõrjeprogramm

ootab juba ligi kaks aastat rakendusplaani. Praegune minister on lubanud, et uue aasta alguses koguneb juhtrühm, mis ühe teemana hakkab arutama ka sõeluuringute eapiiri tõstmist. Loodame, et pikk vaikelu saab läbi ja lõpuks valmib ka rakendusplaan. Veelgi olulisem on, et kohe asutaks selle plaani alusel tegutsema.