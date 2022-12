Taani rõivaid müüv pereäri kolib pealinnast Viljandisse

Enamik kaupa on Värati sõnul mõeldud naistele vanuses 30–40, kuid plaanis on sisse seada ka meeste- ja lasterõivaste nurk. «Mingil perioodil keskendusime meestele rohkem, kuid liiga palju meesterõivaid ei ostetud. Mehed tulevad poodi üldiselt alles siis, kui neil midagi konkreetset vaja on. Naised teevad emotsioonioste rohkem.»

Värat usub, et poe hinnad on väikelinna inimesele jõukohased, ning rõhutab, et allahindlused ei ole lihtsalt suusoojaks öeldud. «Kui ikka on 70 protsenti, siis nii see ka on. On küll outlet’e, kes müüvad vana hooaja kaupa sisuliselt tavahinnaga – see ei ole meie eesmärk.»