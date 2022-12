Viljandi saadab jõulukaarte nii paberil kui digitaalselt

Jõulukaardi kujundas linnakunstnik Kristi Kangilaski ning see on osa ühtsest kontseptsioonist "Jõulud Viljandis 2022", ehkki esialgu oli kujundus vaid advendipühapäevade sarja tarvis.

"Selle aasta jõulude märksõnad on kokku tulemine ning koos olemine. Et kokku tullakse ikka kuuse ümber, siis seda ka pildil kujutasin. Taustale lisasin veel paar asukohale vihjavat detaili ja nii see kujundus sündis," kõneles Kangilaski. "Sellest aga sai ka tänavuse jõulukaardi kujundus, et anda meie sõpradele ja koostööpartneritele kaardi kaudu edasi Viljandile omast jõuluaegset melu."