Juhtkiri ⟩ Preemiad? Parem mitte

Preemia võiks olla ette nähtud ikka ootusi ületavalt tulemusliku töö puhul ning lisatasu selliste ülesannete täitmise eest, mille töötaja on endale tõepoolest lisaks võtnud. Hea näide on siin Ukraina sõjapõgenikega seonduv: dokumendiregistrites on näha olnud paljusid lisatasu maksmise käskkirju, mis sellest uuest ülesandest tingitud. Igati arusaadav ning küllap on põgenike registreerimise, majutamise, õpetamise, juhendamise ja ühiskonda integreerimise nimel tehtud Eestis tohutu töö. See vääribki lisatasu.