Juhtkiri ⟩ Loeme suutäisi

Lasteaia söögiraha on muidugi delikaatne teema ning võib aimata, et järgmisel Viljandi linnavolikogu istungil läheb linnavalitsuse ettepaneku peale lapsevanemate omaosalust suurendada tuliseks mõttevahetuseks. Poolt- ja vastuargumente saab üsna hästi ette ennustada. Ühelt poolt öeldakse, et kui raha ei ole, siis lihtsalt ei ole ning me ei saa ju jätta lasteaiaõpetajate palka tõstmata. Teiselt poolt torgatakse, kas tõepoolest on laste söök see, mille pealt kokku hoida, samal ajal kui linna jõulukaunistused pandi huugama argumendiga, et sääst oleks nii väike, et ega see meid päästaks. Seepeale pareeritakse: kui me tahame, et oleks üldse, kelle juurde neid lapsi viia, siis muud varianti pole. Ja teiselt poolt käiakse uuesti peale: aga otsime kõigepealt ikka mingeid muid variante.