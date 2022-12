Pooleli olevat Viljandi haiglat tahab lõpetada kolm firmat. Pakkujate seas on ka esimene ehitaja

Viljandi haigla uuest hoonest on valmis enamus kandekonstruktsioone, kuid täiskõrgust pole maja veel saavutanud.

Pooleli oleva Viljandi haigla uue hoone rajamiseks korraldatud teisele riigihankekonkursile tegi hinnapakkumise kolm ehitusfirmat. Üheks osalejaks on osaühing Fund Ehitus, kellega haiglal oli ka esimene ehitusleping, mis suvel tühistati ning endiselt on õhus võimalus, et haigla esitab ettevõtte vastu kahjunõude.