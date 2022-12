Eks kahemõttelisus ole katuseraha jagamise väljendisse algusest peale sisse kirjutatud ning see põhjendab väga hästi selles protsessis peituvaid pingeid ja vastuolusid. Kelle jaoks on tegu katuserahaga, kelle jaoks katuste tarvis mõeldud rahaga. Igal aastal lähevad paljud inimesed tülli ja seejärel unustatakse asi aastaks ära. Summa on nii väike, et päris pahaseks ei viitsi saada, aga piisavalt suur, et kulm tõmbub kipra. Ise ju ei saa kuskilt midagi, eks ole.