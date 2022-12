Nädala ellujääja ⟩ Sõber Shnapi Verilaske külast

Jutt on mõistagi nõndanimetatud Kelmiküla kurikuulsatest pitbullidest, kes septembri lõpus tõepoolest uuesti ründasid, nagu suvel toonased ohvrid ennustasid. Kelmiküla ja Verilaske küla ... Justkui valitaks neid kohti nime järgi. Õnneks jäi Shnapi ellu ning tema vapper perenaine, kes paljakäsi pitbullide vastu astus, pääses samuti vigastusteta. Vähemalt ihuliste vigastusteta. Küllap perenaine ja tema sõber teineteisele toeks on ning juhtunust tasapisi kosuvad.

Olles poole aasta jooksul neist ründajakoertest kaks lugu kirjutanud, pean tunnistama, et kolmandat ma kirjutada ei taha. Mine tea, ehk langeb see «au» osaks mõne teise maakonnalehe ajakirjanikule, sest kuni need koerad vabaduses viibivad, on küsimus ainult ajas. Ehk läheb siiski õnneks.