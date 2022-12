Kõigepealt võis noid tänavatel näha üksikuid, seejärel toimus justkui tõuksiplahvatus ja need olid kõikjal. Kiired, võimsad, neid sai poest osta ja äpi kaudu rentida. Läks omajagu aega, enne kui uue elemendiga liikluses kohanema hakkasime, ning seadusedki jäid ajale jalgu. Tasapisi oleme kohanenud, enamik tõuksisõpru on õppinud oma masinat niimoodi parkima, et need ei blokeeri tervet kõnniteed, ning nendega sõitmisele pööravad suurt tähelepanu nii täidesaatev kui seadusandlik võim.