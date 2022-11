Reky nuuskhiired viivad muinasjutumaale

Jõuluootuse lugu näitab nuuskhiirte pere jõulueelseid tegemisi ja otsib vastuseid küsimustele, miks suss ikka veel tühi on; kas päkapikk on lapse ära unustanud; kuidas üks päkapikk üldse tuppa saab; miks ta ise kommi ära sööb; kas ka ema kardab üksi kodus; miks isaga tuuakse koju potis kuusk ning kes on see väike tegelane, kes külmast lõdisedes urgu jõuab.