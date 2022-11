Tegelikult on ju valikus veel muidki variante peale laste ja koerte vastandamise. Mänguväljakud ning lastele mõeldud lahendused on vist igas omavalitsuses kõige kõrgemal kohal. Viljandi tänavune suurim investeering on ju näiteks lasteaed ning pole tegelikult suurt põhjust karta, et mänguväljakud jäävad rajamata sinna, kuhu neid vaja on ning kuhu tahetakse. Küllap linnaisad panid hoolega kõrva taha, et Järveotsa ja Männimäe rahvale läks laste mänguplatsi idee väga korda, ning nad võtavad selle esimesel võimalusel plaani niisamagi. Koerapargi mõtet on aastaid veeretatud, kuskile sellega aga jõutud pole ning nüüd on lootus, et see üldises eesmärkide nimekirjas üsna madalal kohal seisev, ent ometi vajalik asi saab rajatud.