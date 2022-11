Raha kõneleb, selles on ajakirjanikul õigus ja ta on populaarsem kui põhimõtted. Ent riigi ehitamisel on tarvis ka südametunnistust ja sõltumata valimistest koputan mina sellele, et mõistuse kõrval südametunnistuse kuulajad oleksid enamuses. Ilma moraalita tarkus mandub ning hakkab õigustama ka vargust ja korruptsiooni, tegema kahju kõigile.