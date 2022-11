Viljandi jõuluplats kutsub kokku

Kolmandal advendil, 11. detsembril oodatakse inimesi jõuluplatsile muusikat nautima ja sõpradega aega veetma. Kavas on Loova Viljandi jõulutuledes vedurituurid, jõulutäika ning esineb rahvusvahelist tuntust koguv lauljatar Anett. Viljandi linnavalitsuse töötajad korraldavad heategevusliku müügi Viljandi vähekindlustatud perede laste huvitegevuse toetuseks. Müügil on käsitöökaubad ja uueväärsed esemed.

Neljandal advendil, 18. detsembril on juba viimane aeg, et leida oma kallitele inimestele kingitusi. Jõuluplatsi vallutab õpilasfirmade laat ning võimalus on kingikotti osta Viljandi meeneid. Lisaks pakuvad linnavalitsuse töötajad enda valmistatud sooja jooki ja suupisteid, millest saadud tulu annetatakse samuti vähekindlustatud perede laste huvitegevuse toetuseks. Avatud on vaba lava ning õhtu lõpetab jõuludisko.