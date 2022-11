Repliik ⟩ Palun ära kingi mulle sel aastal mitte midagi!

Loodan tungivalt, et kellelgi ei tule pähe mõtet mulle midagi jõuludeks kinkida. Söödava kraami pistaksin muidugi mõnuga kinni, aga kindlasti ei tahaks ma asju. Esiteks ei mahu mul asjad niikuinii koju ära. Teiseks on selge, et vähe on neid, keda praegu rahanappus ei pitsitaks. Mis rõõmu ma tunnen kingitusest, kui kuklas vasardab: «Ega see ometi omaenda kõhu kõrvalt näpistatud ole?» Osta pigem midagi rohkemat oma lapsele. Või vii oma vanaemale. Mina saan hakkama küll ja hindan sind ka niisama.