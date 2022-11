Juhtkiri ⟩ Auto korraks peatamine ei maksa midagi, võib aga päästa elu

Laupäeva varahommikul Leie kandis külmumisest päästetud tüdruku juhtumi puhul võiks muidugi põhi­rõhu panna sõnade pealelugemisele ja targutamisele «No miks alaealine ometi kodus teki all ei maganud, vaid pidu pidas?». Aga mis kasu sellest targutamisest oleks ja kellele? Mis tehtud, see tehtud. Mis juhtus, see juhtus. Peaasi, et kõik juhtunust elusa ja enam-vähem­ tervena pääsesid. Küllap politsei juhtunu täpsed asjaolud välja selgitab.