Nädala arv ⟩ Koduvägivald kasvas aastaga 62 protsenti

Asjaolu, et koduvägivallajuhtumite arv on aastaga suurenenud 62 protsenti, on politsei hinnangul seotud teadlikkuse kasvuga. Samas on selline teadlikkuse kasv saavutatav ehk aastakümnetega, mitte aastaga. Mõtleme siinkohal lastevastasele vägivallale, mille vastu võitlemisega on aastakümneid vaeva nähtud, ja seniajani leidub neid, kes arvavad, et lapsele tuleb rihma anda.