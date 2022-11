Iseenesest muidugi kurb, et meil on mõistlike otsuste tegemiseks vaja kriise ja erakorralisi sündmusi. Koroonapandeemia näiteks näitas, et kodukontoris töötamine pole mitte ainult võimalik, vaid paljud on kodus märksa produktiivsemad. Lisaks aitab see säästa nii aega kui raha, eriti kui töökoht pole just lähedal. Aastaid räägitud, aastaid õlakehitusega kõrvale heidetud mõte ...