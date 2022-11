Gümnaasiumi direktor läheb pangatööd proovima

Viljandi gümnaasiumi direktor Juhan-Mart Salumäe siirdub uue aasta hakul kümneks nädalaks praktikale SEB panka, et hankida sealt koolijuhtimiseks kasulikke kogemusi.

Kuigi Viljandi gümnaasiumi direktor Juhan-Mart Salumäe asus novembris endale Tallinna eluaset otsima, ei tähenda see, et ta plaaniks siit ära minna. Kaheks ja pooleks kuuks otsib ta paika pealinnas seetõttu, et uue aasta hakul ootab teda ees kümnenädalane töö pangas.