Jõulupakkide teemal võttis volikogu istungil sõna Arnold Pastak. «Äkki me ikka leiame kas siis reservfondist või volikogu eelarve rea pealt, kus on teatud ülejääke, võimaluse teha paranduse, et me selle pakkide teema vähemalt sel aastal maha võtaksime. Ja prooviksime siis Viljandi vallaga käia ühte sammu, kuigi linn ei tee ühtegi pakki,» üles ta.