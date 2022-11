Suure-Jaani tööstusala viimased krundid leidsid hoonestaja

Põhja-Sakala valla majandusosakonna- ja arendusjuht Erki Heinaste ütles, et viimaste kruntide peale käis tihe rebimine. "Ühe krundi hoonestusõiguse hind kerkis alghinnaga võrreldes lausa neljakordseks," nentis ta.

Varem oli vald avalike enampakkumiste teel leidnud Suure-Jaani tööstuspargi 19 krundist omaniku 15-le. Kerkimas on ärid ja tootmisettevõtted ning esimesena avati 1. septembril nutipesula. Ettevõtluse arendamise sihtasutus on seadnud Põhja-Sakala vallale tingimuse, et kolm aastat pärast projekti lõppemist peab tööstusalal olema 70 uut töökohta ja kaheksa ettevõtet.