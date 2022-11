Meeli Eismann: tänavu võiks mõelda ka meie neljajalgsetele sõpradele

Teisipäeva hommikul mänguväljaku idee võit enam nii kindlana ei tundunud, sest paari häälega oli juhtima läinud koertepargi rajamise mõte ning kolmapäeva hommikuks oli vahe veelgi kasvanud. Tunnistan, et see tegi mul meele heaks. Nii mõnelgi võib see küll hoopis kulmu kortsu ajada, aga kui vaadata laiemat pilti, siis kas ei ole tõepoolest aeg Viljandis midagi ka koerte heaks teha? Rajada kas või üks väike koertepark, kus omanikel oleks võimalik oma lemmikloomi õpetada, treenida ja sotsialiseerida? Viimase aja uudised peaksid olema kõigile selgeks teinud, kui suureks ohuks võib olla sotsialiseerimata ja õpetamata koer.