Juhtkiri ⟩ Ootamatult koduvägivaldne Viljandimaa. Mis toimub?

Mingil määral teadlikkus paraneb ning see kajastub ka väljakutsete ja teatamiste arvu suurenemises, aga raske on uskuda, et ühes maakonnas on see aasta-paariga nii palju suurenenud. Midagi on kuskil väga valesti ning esialgu tuleks välja selgitada, mis. On ehk statistika kuidagi vildakas? Või olemegi tõesti nii ootamatult nii koduvägivaldsed?