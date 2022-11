Juhtkiri ⟩ Enesemüügi keeruline kunst

Iseenesest võiks ju öelda, et kui ettevõtjal pole piisavalt ette­võtlikkust, et oma kandidatuuri niivõrd tähtsal üritusel üles seada, siis polegi tarvis talle auhinda anda. Teisalt on aga selge, et ega see enese upitamine ja kiitmine meil kuigi kergesti tule, sest oleme tagasihoidlikud. Ja kui tõepoolest tunnustatakse, siis me ei tea, kuhu silmi peita, ning tunneme ennast isegi et halvasti. See on üks suur kultuuriline auk, kuhu me ilmselt kõik takerduma kipume. Tõsi, ega kellelegi meeldi eneseupitajad, aga ega see ole siis enese upitamine, kui tehtu üle uhke ollakse ning oma suure töö ja vaeva vilja hea meelega tutvustatakse.